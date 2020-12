A Kolda, responsables et militants de l’Apr se sont retrouvés à la grande mosquée. Les frères ennemis ont organisé une prière pour le président de la République et pour le Sénégal.

Un fait rare sinon presqu’improbable, les différentes tendances de l’Alliance Pour la République (Apr) section de Kolda se sont retrouvées dans la grande mosquée. L’objectif était de prier pour le président de la République et pour l’ensemble du Peuple sénégalais. Et cela en prélude à l’anniversaire de la naissance de cette formation politique qui fête ses 12 ans cette année. Comme une unité scellée, la section Apr de Kolda a réuni ses responsables et autres militantes et militants autour de cette cause. Une image qui a disparu des yeux des Koldois depuis bien longtemps. A chaque manifestation politique de l’Apr ou de la coalition Benoo bokk yaakaar, c’était la dispersion des forces qui faisait loi. Chaque sensi­bilité dansait sa cadence en solo sans se préoccuper de ce qui se faisait ailleurs. A l’image de frères ennemis, les responsables organisaient chacun ses activités politiques avec ses militantes et militants.

A cette rencontre qualifiée d’appel du Secrétariat exécutif national de l’Apr, les camarades de Macky Sall à Kolda ont pour une fois soufflé dans la même trompette. Ils étaient assis côte à côté au moment où la grande mosquée vibrait aux sons des prières et récital de coran en présence des imams et autres religieux. Occasion pour l’imam ratib et son entourage de formuler des prières pour un Sénégal de paix et de développement dans tous les domaines.

L’Apr n’était pas seule, on a noté la présence d’autres responsables de partis membres de la mouvance présidentielle. A en croire Daouda Sidibé, cette unité devrait pouvoir continuer pour mieux servir. Le premier maire adjoint a dit que Kolda a beaucoup reçu du Président Macky Sall. Ministres, directeurs généraux, directeurs simples, Pca et autres, sont les preuves exhibées par Daouda Sidibé dans sa déclaration. Suffisant pour le maire adjoint d’appeler à l’unité des responsables et des militants.

Les maires du département étaient présents à cette prière. Loin du folklore des grands moments, l’Apr et ses alliés ont imploré le ciel pour que cette unité des responsables soit scellée. Pour Daouda Sidibé, cette unité se réalisera grâce aux prières des religieux et l’engagement individuel de chaque responsable. Sans l’unité on n’est pas fort, dira M. Sidibé. Ajoutant que Kolda doit se serrer les coudes pour rendre la bonne monnaie au président de la République. La cérémonie de prières a été un prétexte pour le maire adjoint d’inviter les Apéristes à se retrouver et à encore travailler. Il faut signaler qu’au même moment, des prières semblables étaient aussi formulées à l’église en présence des fidèles chrétiens.

S’agissant des effets du dernier remaniement ministériel, les camarades de Macky Sall ont salué les choix de leur dirigeant, et l’arrivée de certaines têtes qui étaient dans l’opposition. Ils ont d’ailleurs affirmé prier aussi pour les succès de ce nouveau gouvernement.