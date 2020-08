Un carambolage entre deux motocyclistes a provoqué deux morts et un blessé, dans la nuit de dimanche à lundi, sur l’axe Kolda-Diana Malary, a appris l’Aps lundi de source sécuritaire. L’accident s’est produit vers 3 heures du matin, précise cette source selon laquelle l’un des motocyclistes, voulant éviter un âne, était entré en collision avec le second qui arrivait dans le sens opposé.

Du fait de la violence du choc, signale-t-elle, le premier motocycliste a rendu l’âme sur le coup, le second succombant à ses blessures quelques heures après son évacuation vers le centre hospitalier régional de Kolda (sud). Une troisième personne, transportée par l’un des deux motocyclistes, a été grièvement blessée. Selon des proches des victimes, l’un des motocyclistes revenait d’une soirée à Saré Bilal, village située non loin de la commune de Kolda, et l’autre faisait le trajet inverse.