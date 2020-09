Le maire de Kothiary est presqu’inconsolable. Des délinquants non encore identifiés ont fait irruption ce lundi dans son bureau et brûlé quasiment tous les documents administratifs. «C’est par la fenêtre située derrière qu’ils ont réussi à commettre leur forfait, explique l’édile de la commune. Ils jeté à l’intérieur un sachet contenant de l’essence et ont mis le feu. La chaise, les documents administratifs posés sur le bureau, les arrêtés envoyés par le préfet, tout est brûlé. C’est un acte barbare et très lâche.» «Tout a été calciné», enchaîne-t-il, désemparé. Seuls les registres de l’état civil et du domaine ont été épargnés par les flammes.

En attendant, la gendarmerie a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. «Tous les indices trouvés sur place ont été emportés par les pandores. Certainement qu’ils vont auditionner certaines personnes suspectées», dit-il.