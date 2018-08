L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) et la Banque africaine de développement (Bad) se sont engagées à mobiliser près de 56 milliards de francs Cfa sur cinq ans pour soutenir les investissements dans le secteur agricole en Afrique, a appris l’Aps.

«La Banque africaine de développement (Bad) et la Fao ont convenu d’intensifier leurs efforts visant à catalyser les investissements dans le secteur agricole en Afrique en vue de mettre un terme à la faim et à la malnutrition et de stimuler la prospérité du continent», rapporte un communiqué rendu public à Rome, siège de la Fao.

«Dans le cadre de l’accord, la Bad et la Fao se sont engagées à mobiliser plus de 100 millions de dollars (55,9 milliards de francs) sur cinq ans afin de soutenir les activités de partenariat conjointes», souligne le document.

La nouvelle alliance stratégique aura pour objectif d’améliorer la qualité et l’impact des investissements dans la sécurité alimentaire, la nutrition, la protection sociale, l’agriculture, la foresterie, les pêches et le développement rural.

Le président de la Bad, Akinwumi Adesina, et le directeur général de la Fao, José Graziano Sylva, ont notamment signé cet accord lundi dans la capitale italienne qui abrite le siège de l’organisation onusienne.

«Cet accord de partenariat vise à aider les pays africains à tirer profit des investissements effectués dans l’agriculture, notamment ceux émanant du secteur privé essentiel pour sortir des millions de personnes de la pauvreté», a indiqué le directeur général de la Fao dans des propos rapportés par le communiqué.

Ce partenariat permettra en même temps de s’assurer qu’une quantité suffisante de nourriture soit produite sur le continent. Il s’agit également d’œuvrer à la création d’assez d’emplois permettant de faire face à l’augmentation de la population, selon M. Sylva.

«La signature de cet accord complémentaire traduit notre engagement commun à accélérer la mise en œuvre de programmes de grande qualité et à améliorer les investissements issus des partenariats publics et privés dans le secteur agricole en Afrique», a réagi le président de la Bad.

Cela aidera également à faire de l’agriculture une source d’affaires, un concept par ailleurs développé dans la stratégie «Feed Africa» de la Banque africaine de développement, a-t-il fait savoir.