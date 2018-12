Mamiki Cissé quitte Abidjan basket club (Abc) et s’engage avec le Duc du Sénégal pour une saison renouvelable.

Agé de 25 ans, l’ex-ailière de l’Abidjan basket club (Abc) rejoint le club le plus titré du Sénégal. «Mon objectif est de me battre, bosser 3 fois dur et remporter des titres avec le Duc», a-t-elle déclaré.

Après son excellent passage à l’Abidjan basket club (Abc), couronné par 3 titres de championne de Côte d’Ivoire, l’internationale ivoirienne en sera à sa première expérience hors de la Côte d’Ivoire.

A son palmarès, Mamiki a accroché entre autres la médaille d’or des Jeux de la Franco­pho­nie 2013 à Nice et celle des Jeux africains du Congo Braz­zaville en 2015 avec les Elé­phantes.

Sport-ivoire