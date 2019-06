Alors que la Confédération africaine de football (Caf) traverse une période trouble, la Fifa a décidé de prendre le contrôle. C’est la décision qui est sortie du point de presse de la Caf d’hier matin.

C’est ainsi que dès le 1er août, Fatma Samoura, Secrétaire générale de la Fifa, va occuper à partir du 1er août prochain, la fonction de Haute Commissaire déléguée auprès de la Caf, et ce pour une durée de 6 mois.

La Sénégalaise dirigera une équipe chargée d’effectuer «un examen approfondi de la gouvernance de la confédération, supervisera la gestion opérationnelle de l’organisation, et recommandera le cas échéant, une série d’efforts et de réformes», nous apprend un document envoyé aux membres du Comité exécutif de la Caf. En clair, Ahmad et la Caf sont sous tutelle. L’audit de Fatma Samoura concernera aussi bien le mode de fonctionnement de la Caf que ses finances.

Par ailleurs, «Fatma Samoura continuera pendant la durée de son mandat à la Caf à assurer son rôle de Secrétaire générale de la Fifa, et pourra déléguer ses fonctions au sein de l’administration de la Fifa, en conformité avec les règlements internes pertinents et applicables», précise la source qui ajoute que «le Bureau du Conseil de la Fifa a approuvé cette mesure temporaire et exceptionnelle».

Cette initiative inédite de la Fifa fait suite à l’interpellation de Ahmad Ahmad à Paris au début du mois pour des soupçons de corruption. Le Malgache fait désormais l’objet d’une enquête du Comité d’éthique de la Fifa.

L’image du foot africain brouillée

Force est de constater que depuis quelques mois, l’image de l’instance dirigeante du football africain est brouillée. Entre le changement de pays hôte pour la Can 2019, le limogeage du Secrétaire général Amr Fahmy, le scandale de Radès, et les problèmes de Ahmad Ahmad, la Caf est sens dessus dessous.

La décision de faire de Fatma Samoura la Haute Commissaire de la Fifa pour l’Afrique devra cependant être entérinée par le prochain Comité exécutif de la Caf, le 18 juillet prochain, veille de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, qui démarre aujourd’hui avec en match d’ouverture Egypte-Zimbabwe (20 Gmt).