La Confédération africaine de football a annoncé ce vendredi, dans un communiqué officiel, le report des deux prochaines journées (3e et 4e) des éliminatoires de la Can 2021. Du coup, la double confrontation Sénégal/Guinée Bissau n’aura pas lieu. L’épidémie du coronavirus est passée par-là. Le Chan est aussi sous la menace d’un report.

C’était dans les tuyaux depuis quelques heures et c’est désormais officiel. Le coronavirus a encore une fois frappé. Les éliminatoires de la Can 2021, prévues en fin de ce mois, sont reportées par la Caf à une date ultérieure.

L’instance continentale, via une communication officielle, a donc décidé de changer sa programmation et donne les raisons ayant motivé ce report.

«Suite à la requalification de la crise sanitaire mondiale actuelle du Covid-19 ou coronavirus en pandémie par l’Orga­nisation mondiale de la santé, compte tenu également des difficultés de déplacement de plus en plus grandes à travers le monde et consciente que la plupart des joueurs qui composent nos sélections africaines évoluent hors du continent, la Caf estime que l’organisation des matchs éliminatoires de la Can 2021 (3e et 4e journée) ne peut être assurée convenablement. En conséquence, elle décide du report des matchs des 3e et 4e journées à une date ultérieure», informe la source. Qui ajoute : «Les qualifications à la Can féminine 2020, prévues du 8 au 14 avril 2020, ainsi que les qualifications à la Coupe du monde féminine U20 prévues du 20 au 29 mars 2020, sont également reportées.»

Les éliminatoires de la Can 2021 n’auront donc plus lieu en fin mars prochain, mais désormais à une date ultérieure. La Caf prévoit de communiquer prochainement sur le nouveau calendrier.

Le Maroc met la pression et menace de boycotter le Chan

Quid du Chan 2020 ? Avec quelques cas du Covid-19 enregistrés au Cameroun, des doutes subsistent quant à la tenue de cette compétition. Pour le moment, l’instance faîtière maintient son tournoi.

Avant de prendre une quelconque décision concernant l’annulation ou le report du Chan 2020, la Caf, par le truchement de sa Commission médicale, ira au pays des Lions Indomptables pour une visite d’inspection.

«Concernant le Championnat d’Afrique des Nations programmé au Cameroun du 4 au 25 avril 2020, une délégation de la Commission médicale se rendra au Cameroun du 14 au 15 mars 2020. Cette mission aura pour rôle d’évaluer l’ensemble des mesures de prévention prises par le comité local d’organisation», écrit la Caf. Avant de con­clure : «Une décision sera prise après la visite d’inspection.»

Mais déjà, le Maroc qui serait pour un report met la pression sur la Caf. En effet, la presse locale informe que le royaume chérifien va se retirer du Chan 2020. Sans pour autant préciser les raisons. Mais à y voir de près, la pandémie de coronavirus ne devrait pas être étrangère à cette décision.

Le Rwanda dit

non au Chan

C’est également le mot d’ordre lancé ce vendredi par le Rwanda. Le pays de Kagamé, à travers un communiqué, a annoncé qu’il suspend sa participation à toute compétition internationale dont le Chan 2020 en raison du Covid-19.

Et si l’information se confirmait concernant le Maroc et le Rwanda, ce sera le troisième retrait de l’événement après la Tunisie.

Pour sa part, la Fédé marocaine, qui garde un œil attentif sur la situation sanitaire, a indiqué qu’elle tiendra une réunion d’urgence lundi prochain, lors de laquelle plusieurs décisions importantes devront être prises.