Que faire avec la pluie ? Depuis des années, c’est le même débat. Les mêmes complaintes. Et les inondations sont toujours. Aujourd’hui, on en rajoute le collecteur de Dakar. On n’oublie pas le pipeline de la Sar, qui va du port à sa raffinerie, sur lequel sont construites des milliers de maisons. On est assis sur des bombes et on ne fait rien pour prévenir les catastrophes. C’est le paradoxe de ce pays : on sait tout ce qui nous empêche de prendre de la hauteur, mais on ne fait rien pour changer les choses. On va juste continuer à pleurnicher.