“L’ arrêté Ousmane Ngom vient d’être enterré définitivement par la Cour Suprême à l’ audience de sa Chambre administrative d’hier, jeudi 23 Mai 2018 . Notre souci était simplement de contribuer à l’affermissement progressif d’un État de Droit de plus en plus fragilisé sous nos tropiques. Merci à Guy Marius Sagna et Seydi Gassama qui m’ont accompagné tout au long de ce combat qui était loin d’être évident” a déclaré Me Assane Dioma Ndiaye, le président de la Ligue sénégalaise des Droits de l’homme.

Qui s’est longtemps battu contre cet arrêté qui interdisait tout rassemblement à caractère politique entre la Place Washington, le boulevard de la République et une partie de Sandaga. C’est l’ancien ministre de l’Intérieur sous Wade qui avait pris cet arrêté.

Le 31 août 2018, le préfet de Dakar interdisait un sit-in du Parti démocratique sénégalais (Pds) devant le ministère de l’intérieur par arrêté N° 0305 P/D/C. Pour justifier sa décision, l’autorité administrative s’était appuyée sur l’arrêté N° 007580/MiNT/SP du 20 Juillet 2011 de Me Ousmane Ngom.