Titulaire dans la charnière centrale de Naples à chaque fois qu’il est opérationnel, Kalidou Koulibaly n’a pas encaissé de but avec son équipe depuis le 3 décembre 2018, près de trois mois.

Si c’est par rapport à ses performances, Kalidou Koulibaly n’est plus à défendre, sur le plan professionnel idem. Déjà qu’il étonne par sa régularité, son fair-play, puisqu’il est rarement sanctionné par des cartons, mais Koulibaly impressionne surtout par ses statistiques.

En effet, Naples n’a plus encaissé de but en Serie A avec le défenseur des Lions, depuis près de 3 mois, le 3 décembre plus précisément. Les seules deux fois que les Azzuri ont concédé de buts, le défenseur des Lions n’était pas au rendez-vous.

Des statistiques flatteuses qui attestent de la régularité et la stabilité que Koulibaly fait régner dans la défense napolitaine. Si actuellement il est difficile de le sacrer meilleur défenseur du monde, Kalidou Koulibaly ne fait plus douter de son talent et de sa maturité dans le haut niveau.

Koulibaly attend la Juve de pied ferme

Le club de Kalidou Koulibaly avec une victoire de 4 buts à 0, a largement dominé Parme. Naples occupe actuellement la deuxième place du classement derrière Juventus qu’il doit rencontrer le week-end prochain.

Selon le défenseur sénégalais, c’est une victoire qui prépare leur choc contre la Juve. «C’est une victoire importante qui nous permet de mieux préparer le prochain match contre la Juventus, bon tout le monde», a soutenu Kalidou Koulibaly sur Twitter :

