120 Kilo grammes de cocaïne ont été saisis ce mardi 28 janvier 2019 au port autonome de Dakar. Cette quantité de drogue a été trouvée dans le navire Grande Nigeria. Qui avait transporté en juin 2019, une tonne de cocaïne de l’Amérique du sud. La valeur de la drogue saisie ce mardi 28 janvier est estimée à 9 milliards 600 millions Cfa.

La drogue a été dissimulée dans les compartiments du système de ventilation dudit navire dans laquelle se trouvaient 4 sacs contenant 30 plaquettes de 1kg chacun soit 120 kg. Selon le bureau des relations publiques et de la communication de la Douane Sénégalaise, les soldats de l’économie ont été averti par un informateur secret. Suite à une information, une équipe de l’Unité mixte de contrôle des conteneurs et des navires (Umcc) de la Subdivision des Douanes du Port autonome de Dakar, secondée par des éléments de la Police scientifique et de Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), a investi et fouillé le navire Grande Nigeria.

« Fait nouveau dans le conditionnement, les marques et identifiants sur les plaquettes nouvellement saisies sont différents de ceux sur les plaquettes ayant fait l’objet de différentes saisies en 2019. Les membres de l’équipage sont entrain d’être interrogés et l’enquête suit son cours en rapport avec le Parquet » a précisé le communiqué de la Douane.

Il faut rappeler que le 26 juin 2019, une tonne de cocaïne est cachée dans des Renault Kwid arrivées quarante-huit heures plus tôt à bord du Grande Africa, un « Ro-Ro » de la compagnie italienne Grimaldi parti de Paranagua, dans le sud du Brésil.

Plusieurs personnes sont arrêtées et interrogées, notamment des transitaires, des travailleurs du port, ainsi que le commandant italien du Grande Nigeria, un membre de l’équipage et un couple de jeunes Allemands qui voyageaient à bord. À partir de ces auditions et de numéros issus de téléphones qu’ils ont exploités, les agents de l’Ocrtis identifient trois hommes qu’ils considèrent comme les têtes du réseau au Sénégal : Amadou Gueye , Ismaïla Ousmane Ba et Ibrahima Thiam, dit « Toubey ».