Victime d’une blessure aux adducteurs le 1er mai dernier, Naby Keïta garde espoir de disputer la Can 2019 avec la Guinée. Sauf qu’à 15 jours du coup d’envoi de la compétition, le milieu de terrain se trouve toujours avec son club Liverpool.

Cette situation commence sérieusement à agacer le sélectionneur du Syli National Paul Put, actuellement en pleine préparation avec son équipe à Marrakech au Maroc.

«Je suis en contact tous les jours avec Liverpool. Vraiment, ce n’est pas aussi facile avec l’agent de Naby. Je suis sûr et certain que Naby veut venir, mais il va avoir la pression de Liverpool parce qu’ils veulent le traiter jusqu’au 11. Cela veut dire qu’il va peut-être venir le 12. Mais nous on doit faire la liste pour la Caf et je l’ai expliqué», a déploré le Belge dans une vidéo relayée par la Fédération guinéenne de football.

«On est toujours en communication, mais c’est difficile. Même le capitaine Ibou (Ibrahima Touré) a parlé avec Naby pour mettre aussi la pression. On va voir ce que cela va donner dans les prochains jours.»

Avec Afrik-Foot