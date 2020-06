Au Sénégal, commenter les décisions de justice est risqué, parce que le délit d’outrage à magistrat n’est jamais loin. Néanmoins, sachant que Thémis est aveugle, il arrive de se demander si elle a gardé encore une once de raison. Le verdict de l’affaire Thione Seck

conforte ce raisonnement. On se retrouve dans une aberration où le principal prévenu est condamné à des peines plus légères que son complice. Une vraie justice à la tête du client quoi ! Normal dès lors de voir ce dernier exiger sa relaxe pure et simple.