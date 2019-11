Faut-il abolir la disposition du renouvellement des mandats présidentiels afin de consacrer la stabilité constitutionnelle ?

Cette question, en apparence provocatrice dans un contexte où «le mandat de trop» est vivement agité en Afrique, pourrait pourtant se justifier, si l’on tient en compte le fait que les règles qui limitent le renouvellement des mandats présidentiels dans le temps obligent à une alternance au pouvoir. En effet, obligeant à restreindre le règne du prince, ces règles pourraient le mieux garantir l’exercice d’une expression libre du Peuple. Car, il faut le souligner, c’est en méconnaissance de ce caractère que les dirigeants contournent souvent les règles ou diffèrent leur application, en vue de s’assurer les cadres qui les disposeraient à une future ré-élection.

En tout état de cause, la question mérite d’être posée, en Afrique surtout, où les dirigeants sont, pour la plupart, animés d’une farouche volonté de jouir des privilèges qu’offre le pouvoir.

Et ce qui est intéressant dans cette réflexion, c’est que la limitation du mandat pourrait régler le problème de la transhumance des politiciens, ainsi que la prolifération de groupuscules de partis politiques. Car, et il convient de le dire, les transhumants et les leaders de petits-partis qui émergent, n’existent que pour se «vendre» au parti le plus offrant, c’est-à-dire le parti au pouvoir, lui qui a le privilège de nommer à des postes-clés (Fonctions de ministre, de président de Conseil d’administration, de directeur de société, etc.).

Combien de «leaders politiques» se sont ainsi convertis en Pca, envoyé du président de la République (souvent sans véritable attribution) ou autre ?

Et, si l’on en appelle à la Constitution ici, c’est bien parce que celle-ci détermine avant tout la règle démocratique, car consacrant en ses expressions la définition des rapports entre les citoyens et l’Etat, donc la norme suprême du droit des gouvernés. En ce sens, la Constitution consacrant un ordre contraignant, ne pourrait devenir l’instrument d’un homme, d’un parti ou d’une majorité, sans s’exposer à la vindicte populaire. Ainsi, la Constitution configure une totalité, dans la mesure où elle cristallise une unité politique qui détermine la forme de gouvernement qui convient au Peuple. Aussi, la limitation des mandats relèverait de cette «totalité» qui structure l’ordre constitutionnel, et qui est la condition même de l’adhésion du Peuple à ses institutions. Et, il faut le remarquer, il existe une distinction fondamentale à opérer entre le titulaire d’un pouvoir et la continuité de la Nation, cette dernière s’incarnant dans l’adhésion du Peuple à ses institutions. Ainsi, la Constitution est elle-même l’instrument suprême du véritable pouvoir, en ce qu’elle représente cette continuité, par l’élaboration des idéaux de libertés et droits fondamentaux des citoyens. Et, si à l’inverse s’opère la confusion entre le gouvernement et sa source constitutionnelle, ce jeu traduirait l’échec des constitutions à remplir leur véritable but, qui est de veiller à la loi commune. Pour cette raison, les dirigeants ne sauraient en aucun cas modifier la Constitution à leur convenance.

Il est donc temps d’en appeler à une alternance au pouvoir, et qui consacre l’idée d’une «politique vertueuse» par l’expression d’une «démocratie saine» qui tient compte de l’intérêt du Peuple. Autrement, le concept même de «Kratos» (cher à la démocratie) serait piégé à travers l’intrusion forcenée d’un «mandat de trop» qui, de nos jours, s’élabore comme une malédiction nécessaire.