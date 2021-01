Maintenant que la vague d’émotion qui a entouré sa disparition a quelque peu baissé, peut-être que l’on pourrait accepter d’entendre certaines vérités. Dès les premiers jours, parlant de Diary Sow, on l’a présentée aux Sénégalais comme la «meilleure élève du Sénégal» deux années de suite. Personne ne cherche à réduire le mérite et les performances de Diary. Néanmoins, serait-il insensé de croire que si elle n’avait pas été une «crack» dans son pays les recherches n’auraient pas été aussi assidues ? N’a-t-elle eu de la valeur que parce qu’elle est une brillante élève, et non un être chéri par ses proches ?