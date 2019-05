Le Syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications (Sntpt) décrie les recrutements et reclassements massifs du directeur général sortant, Siré Dia, alors qu’il est remplacé par Abdoulaye Bibi Baldé.

La société nationale La Poste est dans «une crise» d’initiative et d’autorité qui se manifeste par l’absence de projets d’envergure et de sérénité des travailleurs. C’est ce qu’a révélé hier le comité sectoriel Poste du Syndicat national des travailleurs de la poste et des télécommunications (Sntpt), qui interpelle les autorités sur cette situation inédite qui expose l’entreprise et installe un climat social défavorable à un travail serein et motivant.

«La situation est d’autant plus préoccupante que depuis la publication de la décision de nomination d’un nouveau Dg, le sortant continue de prendre des actes à très forte incidence financière qui impacteront négativement la viabilité de l’entreprise», a alerté le comité sectoriel Poste du Sntpt en conférence de presse. Il s’agit principalement de «recrutements massifs sans le visa du contrôle de gestion qui est chargé de vérifier la régularité et la conformité de toutes les décisions à incidence financière».

Le Sntpt est favorable au plein emploi, mais dans le respect des possibilités de l’entreprise et des principes de droit public. Toutefois, les postiers trouvent inconcevable et inacceptable qu’un Dg sortant continue de recruter en masse au mépris de la bienséance et des réserves fondées des services de contrôle de gestion.

Abdoulaye Bibi Baldé a été nommé directeur général de La Poste en remplacement de Siré Dia le 24 avril dernier par le président de la République en Conseil des ministres. Un mois après, il n’y a toujours pas de passation de services entre les deux hommes. Ce qui installe La Poste dans une situation de latence. «Notre étonnement a été grand de constater une floraison dans cette période intermédiaire de décisions de reclassement à titre exceptionnel et dérogatoire au mépris des articles 95 et 97 des Accords collectifs d’entreprise de La Poste.» L’article 95 desdits accords stipule clairement, selon le secrétaire général du Sntpt, que la promotion d’un agent découle soit de la réussite à un test professionnel ou direct organisé par La Poste… soit de l’existence d’un emploi vacant, nouvellement créé ou réévalué.

«Ces décisions de reclassement prises en faveur de certains agents ne répondent à aucune de ces conditions et constituent donc une violation des textes qui encadrent le pouvoir du directeur général», révoque Ibrahima Sarr et ces camarades.

Aussi, le Sntpt dénonce ces décisions qui «non seulement sont abusives», mais émanent d’un désormais ancien Dg chargé simplement d’assurer la gestion des affaires courantes et urgentes en attendant l’installation de son remplaçant. Ainsi, le Sntpt exige la suspension immédiate des actes illégaux de Siré Dia qui impacteront lourdement l’avenir de La Poste, lequel «est déjà assombri par les velléités de restructuration pour des raisons de difficultés financières».

Le Sntpt interpelle les autorités compétentes à faire organiser sans délai la passation de services et à sévir contre les agissements du Dg sortant qui, non pressé de passer le témoin à son successeur, «expose davantage La Poste par des actes à forte et négative incidence financière».

Tout en condamnant les agissements de M. Dia, le Sntpt en appelle à la responsabilité de tous les travailleurs, notamment les cadres, pour la préservation de leur outil de travail.

Au chef de l’Etat, ils demandent d’agir afin de sauver ce qui peut encore l’être de La Poste qui est une société nationale sociale et politique qui mérite une attention particulière. «Nous sommes assaillis par la concurrence, au-delà de la mal gestion», a crié Ibrahima Sarr. Le Sntpt va évaluer la situation dans les prochains jours et élaborer un plan d’action, si rien n’est fait par les autorités.

Nous avons tenté en vain de joindre le Dg sortant de La Poste, Siré Dia, pour recueillir sa réaction.

ksonko@lequotidien.sn