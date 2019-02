La victoire du Stade Rennais ce jeudi soir sur la pelouse du Betis (1-3) en 16e de finale retour de Ligue Europa n’est pas passée inaperçue en Espagne. Ismaïla Sarr récolte notamment les louanges des médias locaux.

Marca, le quotidien de référence espagnol, a été bluffé par Ismaïla Sarr. «Le Sénégalais est un authentique bolide et l’a démontré, prenant la profondeur dans le dos de la défense du Betis. Il a fait ce qu’il a voulu, quand il l’a voulu et comme il l’a voulu. Il ne lui a manqué qu’un but», commente la publication sportive.

Pour Estadio Deportivo, Sarr s’est «souvent promené» dans les zones dangereuses du terrain. L’autre quotidien Sport a même été jusqu’à lui accorder la note de 8/10, la meilleure, tous joueurs confondus.

De son côté, Mundo Deportivo évoque un «3-1 qui écrit l’histoire des Bretons», avant d’insister sur le match réussi de Hatem Ben Arfa – crédité d’un 8 dans les colonnes de L‘Equipe. Une prestation également saluée par El Pais, quotidien généraliste de l’autre côté des Pyrénées, pour qui l’international français «a régné sur la pelouse du Benito Villamarin (le stade du Bétis)».

Grâce aux deux attaquants sénégalais Sarr et Niang, et à Ben Arfa, le Stade Rennais, qui se hisse pour la première fois de son histoire à ce niveau d’une compétition européenne, peut continuer à rêver.

Arsenal pour les 8e de finale

L’Uefa a effectué ce vendredi à Nyon (Suisse) le tirage au sort des 8e de finale de l’Europa Ligue. Rennes affrontera Arsenal en 8e de finale. Les hommes de Julian Stephan se déplaceront en phase aller en Angleterre, sur la pelouse de l’Emirate Stadium le 7 mars, avant de recevoir Arsenal le 14 mars prochain.

Le tirage est plus indulgent pour Kalidou Koulibaly et Naples. Le club Italien défiera les Autrichiens de Red Bull Salzbourg. Et pour Inter de Keïta Baldé, ça sera les Allemands d’Eintracht Francfort.