Première surprise dès le 2ème match de cette Can 2019 avec la victoire plus que logique de l’Ouganda qui a littéralement surclassé la Rd Congo (2-0) ! C’est le premier succès ougandais en phase de poules de la compétition depuis 41 ans.

Les Léopards ont été surpris par une belle formation ougandaise. C’est Patrick Kaddu qui a d’abord ouvert la marque en début de rencontre (14e), avant que Emmanuel Okwi n’aggrave le score en début de seconde période (48e).

Ce sont des joueurs touchés au plus profond d’eux-mêmes qui ont fait face aux millions de Congolais pour leur présenter leurs excuses. Ce, après la défaite d’entrée face à l’Ouganda (2-0), ce samedi. Prenant la parole, le capitaine Youssouf Mulumbu a fait état d’un regret manifeste. «On vous a laissé tomber», des mots forts qui prouvent que la défaite a été amère. En lingala, Chancel Mbemba a dressé le même message au Peuple congolais avant de les exhorter à l’union pour terminer victorieusement cette Can.

Le sélectionneur congolais a expliqué après la rencontre que «c’est le plus mauvais match depuis que j’ai pris l’Equipe nationale. On a montré une piètre image de nous. Cela fait mal ! Les choses ne se sont pas passées comme on l’aurait voulu, nous de­vons gagner le prochain match».

Pour la Rd Congo, il y a déjà urgence. Une défaite face à l’Egypte lors de la deuxième journée de la Can 2019 mettrait les Léopards dans une très mauvaise posture pour la suite de l’aventure.

A noter que Emmanuel Mokwi a été désigné homme du match. L’Ouganda a ravi ainsi la tête du groupe A de la Can 2019 à l’Egypte.