En conférence de presse ce lundi, Jacek Magiera, l’entraîneur de l’équipe U20 de la Pologne, a admis que les Sénégalais ont des compétences différentes de celles de Tahiti, leur dernier adversaire.

«Chaque rencontre est une histoire complètement différente. Lors du match contre Tahiti, le niveau de concentration de toute l’équipe était très élevé. Il y avait aussi beaucoup de volonté. Il y avait de plus en plus d’occasions de but. Le match contre le Sénégal sera sûrement différent, mais je pense que nous allons nous procurer des occasions et que nous serons efficaces», a fait savoir Magiera, au micro de footsenegal.com.

Le portier polonais incertain

La présence de Radek, gardien de but des Polonais, contre le Sénégal est incertaine. En effet, ce dernier s’est blessé au genou lors de la rencontre Pologne-Tahiti (5-0). Le portier polonais s’est rendu à Varsovie pour des tests supplémentaires. Le médecin de la sélection polonaise, après inspection préliminaire, a déclaré qu’il n’avait aucun dommage aux ligaments et qu’il pouvait continuer à jouer. Cepen­dant, des examens supplémentaires sont nécessaires pour déterminer ce qui s’est réellement passé avec l’extension du genou.

Mis à part Radek, il n’y a aucune blessure dans l’équipe, a déclaré leur entraîneur, en conférence de presse ce lundi. Le dernier match de groupe entre la Pologne et le Sénégal aura lieu mercredi à 18h 30 Gmt au stade Widzew de Lodz.

Footsenegal.com