C’est dans la nuit de dimanche à lundi qu’un groupe de joueurs de la diaspora a posé le pied à Thiès, où les Diables Rouges du Congo affronteront le Sénégal mercredi pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Can 2021, informe la presse congolaise. Partis de l’aéroport Orly dimanche après-midi, Durel Avounou, Chris­toffer Mafoumbi, Ravy Tsouka Dozi, Prince Ibara, Yhoan Andzouana et Sylver Ganvoula, accompagnés par Salomon Bambendzé, ont donc rejoint le regroupement de la sélection nationale. Juvhel Tsoumou et Béranger Itoua sont arrivés plus tard dans la nuit.

Rappelons que la délégation partie de Brazzaville (staff technique et les joueurs évoluant dans le championnat local : Nzila, Mavoungou, Bakoua, Bissiki, Dibekou, Ossete et Moukombo) avait enfin rallié Thiès dimanche, après un long périple (Addis-Abeba, Bamako puis Dakar).

L’incertitude Bifouma

Le reste de l’équipe était attendu hier lundi. C’est le cas de Makiessé, qui arrive d’Algérie, Loussoukou, de Tunisie, et les «Européens» Konongo, qui jouait dimanche soir, Tsoumou, Mayembo, Makouta ainsi que Bifouma. Ce dernier devrait arriver aujourd’hui, alors qu’il n’était pas dans la feuille de match de son club, dimanche. Son absence pour blessure est évoquée, mais l’attaquant du Yeni Malatyaspor devrait bien être présent face au Sénégal puis contre la Guinée-Bissau, le 17 novembre, à domicile.