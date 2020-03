L’Alliance des forces de progrès (Afp) se réjouit qu’à ce jour, aucun décès lié au coronavirus n’a été enregistré au Sénégal. Dans un communiqué, le parti dirigé par Moustapha Niasse salue ainsi les «mesures hardies et pertinentes» prises par le chef de l’Etat «dans la sérénité et avec méthode». Les Progres­sistes ont également bien accueilli les «réactions positives des Sénégalaises et des Sénégalais, toutes tendances confondues, qu’il s’agisse des chefs religieux et coutumiers, des partis politiques, de la société civile, des leaders d’opinion ou des populations». L’Afp «rend hommage» particulièrement au ministère de la Santé et de l’action sociale, aux membres du corps médical et aux forces de défense et de sécurité pour leur «dévouement» et leur «abnégation» dans la tâche. Ce parti membre de la mouvance présidentielle lance, par ailleurs, un «vibrant appel à l’unité nationale et à la validation de notre commun vouloir de vie commune», et souligne que cette situation «nous invite à la discipline, à la solidarité et à la coopération avec toutes les autorités compétentes, pour juguler le mal».