Hier, après la clôture de la conférence internationale sur le thème «La coopération sino-africaine et la construction commune de l’initiative la ceinture et la route», l’ambassadeur de la Chine au Sénégal, Zhang Xun, a convié les participants à un dîner chez lui où il a exprimé la volonté de son pays de poursuivre sa coopération avec l’Afrique.

La Chine sera toujours aux côtés de ses partenaires africains. L’assurance est de l’ambassadeur de la Chine au Sénégal. D’après Zhang Xun, son pays continuera à soutenir les experts chinois et africains à renforcer leurs échanges et coopération pour promouvoir le développement sans relâche des relations sino-africaines. Il intervenait, lundi soir, lors de la réception offerte aux chercheurs chinois et sénégalais à la résidence à Fann après la conférence internationale sur le thème : «La coopération sino-africaine et la construction commune de l’initiative la ceinture et la route.» Pour le diplomate, ce rendez-vous a donné des résultats fructueux. «Les experts et chercheurs participant à la conférence ont échangé des idées sans réserve, sans tabous, contribuant ainsi au renforcement de la coopération sino-africaine et à la construction de «la ceinture et de la route». Toutes mes félicitations à la réussite de la conférence», a-t-il exprimé devant ses invités. Il a salué par ailleurs, le rôle joué par l’Ecole nationale d’administration (Ena) et l’Académie des sciences sociales de Chine pour la «réussite» de l’évènement.

Président de l’Institut Chine-Afrique, M. Cai Fang, a déclaré que grâce aux efforts conjoints des deux parties, la Chine et l’Afrique seront en mesure de construire la ceinture et «la route dans une route de paix, de prospérité, d’ouverture, une route de l’innovation, de la civilisation, pour parvenir à une coopération gagnant-gagnant». Il est pour la promotion d’une série d’échanges universitaires et de coopération avec des partenaires africains. Mais aussi la co-organisation de séminaires haut de gamme, la recherche coopérative, et la publication des résultats de la recherche, entre autres.

