La cérémonie d’ouverture de la 17ème édition de la Foire du livre et du matériel didactique (Fildak) s’est tenue hier au Cices. Présidée par Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la communication, elle a été marquée par de brillantes prestations culturelles et une conférence inaugurale de la marraine, le Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue. La Guinée est l’invitée d’honneur de l’édition dont le thème est «Livre et citoyenneté».

L’ouverture officielle de la 17ème édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (Fildak), qui s’est déroulée hier au Cices, a été à la fois festive et instructive avec la présence de la délégation officielle de la République de la Guinée, pays invité. Organisée par le ministère de la Culture et de la communication en partenariat avec le Cices, la Fildak est une manifestation biennale. A l’occasion de l’ouverture officielle, le Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, recteur de l’Université de Thiès, a tenu une conférence inaugurale. Les propos de la marraine partent du principe que «la lecture participe du domaine de l’être». En ce sens, le Pr Mbengue estime que «son rôle est déterminant dans la construction de notre citoyenneté». «Une citoyenneté responsable, soucieuse de maintenir la communauté dans une commune volonté de vie commune». La lecture, dit-elle, peut constituer ce ciment capable de préserver la cohésion sociale contre toute forme de fracture sociale.

Le ministre Abdoulaye Diop, qui a présidé l’évènement, a fait «l’éloge» du livre en soutenant les dires de la marraine avant de rappeler quelques réalisation en cours de finalisation et d’annoncer des projets. «La Bibliothèque nationale tant attendue sera érigée et dotée d’un personnel qualifié, une Ecole nationale des arts et métiers de la culture sera bâtie avec l’ambition de jouer sa partition en assurant la formation nécessaire à des acteurs appelés à accompagner les mutations incessantes qui caractérisent la création en général», dit-il. «Le réseau des lecteurs publics s’est enrichi ces trois dernières années de plusieurs centaines et milliers d’ouvrages grâce à un fructueux partenariat entre le ministère de la Culture et de la communication et la librairie de Paris. Ce réseau s’étendra bientôt avec l’érection des Maisons de la jeunesse et de la culture en perspective», a-t-il ajouté. Par ailleurs, Abdoulaye Diop a fait un appel au ministre de l’Education afin de joindre leurs efforts pour faire davantage la promotion du livre dans les lieux d’apprentissage. «Qui dit livre dit lecteur, pense naturellement à l’école, aux enseignants et aux élèves. Le lien qui les unie est quasi sacré. C’est pourquoi j’en appelle à mon collègue de l’Education nationale afin que nous y prêtons une attention soutenue, l’attention de ceux qui savent que la lecture est la clé du succès.» Après son discours, Abdoulaye Diop a décerné le prix pour la promotion de l’édition au Sénégal à Présence africaine, le dramaturge Alioune Badara Bèye et le directeur de la librairie Payot ont aussi été honorés.

Cette édition, prévue du 21 au 26 novembre, va rassembler des acteurs de la chaîne du livre et servira de cadre de dialogue et d’échanges. Au programme, conférences, débats, colloques, hommages, distinctions, animations culturelles autour du livre et de la lecture à Dakar et à Thiès où le ministre est attendu aujourd’hui pour présider le colloque sur «Livre et citoyenneté».