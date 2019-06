Les chiffres ne viennent que confirmer cette impression que nos routes sont des cimetières. Quelque 4 554 accidents de la circulation sont dénombrés en moyenne par an au Sénégal, alors que les pertes en vies humaines, s’élevant à environ 550, a indiqué jeudi à Dakar Oumar Youm, ministre des Infrastructures terrestres et du désenclavement. «Notre pays connaît une recrudescence des accidents de la circulation qui ont atteint des proportions inquiétantes avec une moyenne annuelle de 4 554 accidents et d’environ 550 pertes en vies humaines», a souligné Me Youm lors du lancement de la Semaine nationale de la prévention routière. «Les accidents de la circulation engendrent des conséquences économiques, sociales et environnementales énormes qui atténuent les performances économiques du pays», a-t-il dit. Me Youm a pointé du doigt le comportement humain comme étant le principal facteur de ces accidents, évoquant notamment l’excès de vitesse, la somnolence au volant, la conduite en état d’ébriété, la fatigue et le non-respect des règles. «C’est pourquoi le chef de l’Etat a demandé à la tutelle, en rapport avec les acteurs concernés, notamment la police et la gendarmerie, de prendre des mesures durables à cette problématique qui constitue un enjeu économique et sociétal majeur», a-t-il expliqué. Le président de l’Association des assureurs du Sénégal (Aas), Mouhamadou Moustapha Noba, a de son côté estimé que ces «accidents représentent un lourd fardeau pour notre économie nationale». Il a pointé du doigt «le facteur humain» qui, selon lui, représente «90% des causes des accidents de la route à la lecture des statistiques». «Ce sont des milliards de nos francs, environ 12 milliards de dollars, qui sont versés par les sociétés d’assurance pour indemniser les victimes et prendre en charge les soins spécialisés des blessés gravement atteints», a-t-il ajouté.