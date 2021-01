Le projet Femmes et agriculture résiliente (Far) vient d’être lancé à Tamba. Pour un coût global de plus de 8 milliards de francs Cfa, il vise à contribuer au renforcement de l’épanouissement socio-économique des jeunes et des femmes. Ses zones d’intervention seront les régions de Tambacounda, Sédhiou et Kolda.

Plus de 8 milliards de nos francs, c’est le coût global du projet Femmes et agriculture résiliente (Far). Ciblant le domaine agricole, le projet compte accompagner plus particulièrement les filières riz, banane et le maraîchage, a indiqué la responsable. Pour Dado Baldé qui s’est confiée à la presse en marge d’un Comité régional de développement (Crd), le projet ambitionne d’apporter sa contribution dans l’amélioration et le bien-être des populations ciblées. Il s’agira surtout de rendre résilients les ménages agricoles face aux conditions climatiques hostiles en mettant le focus sur les spéculations telles que le riz, la banane et aussi le maraîchage. «Avec le montant alloué au projet, nous allons cibler 4 000 producteurs et productrices dans différentes organisations agricoles dans les régions cibles. Les filières du riz, de la banane et le maraîchage où il est noté une assez bonne présence des cibles du projet seront développés et accompagnés pour que les bénéficiaires soient mieux épanouis. Des femmes et des jeunes seront mobilisés et accompagnés dans les filières ciblées pour leur permettre d’accroître leur épanouissement socio-économique et, par ricochet, mettre un terme à tout ce qui entrave leurs potentiels», a dit Mme Baldé. Et c’est pourquoi, poursuit la responsable, le projet qui cible les régions de Tambacounda, Sédhiou et Kolda va travailler dans l’intensification des cultures irriguées pour mieux accompagner les bénéficiaires. Elle a tout même relevé que les filières banane et riz présentent beaucoup de contraintes, parmi lesquelles l’accès aux crédits des producteurs, l’insuffisance des aménagements hydro-agricoles et la faiblesse des rendements qui occasionnent un endettement des producteurs. Ce qui lui fait dire que le projet tiendra beaucoup compte de ces aspects pour mieux orienter ses interventions et autres appuis et subventions.

