Par Khalil Auguste NDIAYE

La coordination de l’Alliance pour la République (Apr) de Podor évalue ses résultats de la Présidentielle du 24 février 2019. Lors d’une réunion en présence de leurs leaders Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Anne, ils ont souligné leur rôle dans la victoire finale du candidat Macky Sall. La coordination s’est réjouie d’avoir apporté son soutien au Président grâce aux «128 mille voix récoltées dans le département de Podor». Selon les Apéristes de Podor, «ces résultats exceptionnels sont le fruit d’une constante animation politique et d’une remarquable mobilisation des cadres, des militants et sympathisants». La coordination a salué les mesures prises par le Président, notamment la décision de supprimer le poste de Premier ministre qu’elle juge «de haute portée politique, doublée d’une modernisation de notre Administration». Les responsables de l’Apr de Podor ont aussi félicité particulièrement Abdoulaye Daouda Diallo, leur coordonnateur, pour sa nomination au poste de ministre des Finances et du budget, mais également Cheikh Oumar Anne comme ministre de l’Enseignement supérieur et de l’innovation.

Par ailleurs, la coordination de l’Apr de Podor a exhorté ses membres députés à voter «massivement» pour la suppression du poste de Premier ministre prévue samedi et à continuer le travail de soutien au Président.

Stagiaire