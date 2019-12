La campagne arachidière s’est ouverte depuis une quinzaine, et déjà des acteurs importants viennent attirer l’attention de l’opinion sur le désastre qui s’annonce. Après les problèmes de l’eau et d’électricité, va-t-on connaître un désastre avec l’arachide ? On peut croire que les autorités de ce pays ne laisseront pas cette hypothèse se produire et vont cesser leurs chamailleries pour se pencher sur nos problèmes…