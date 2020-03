Le Bureau de l’Assemblée nationale a décidé de renoncer «jusqu’à nouvel ordre à tout voyage à l’étranger pour des missions officielles comme les colloques, séminaires et autres rencontres internationales». Telle est l’une des décisions phare arrêtées à l’issue de la réunion du bureau de l’institution parlementaire. Celui-ci, dans un communiqué, «invite tous les députés à éviter au maximum les déplacements à l’extérieur du pays pour des missions ou pour des déplacements privés non indispensables». La structure va «se strictement conformer aux consignes données par l’Etat, afin de maîtriser le coronavirus».

Le bureau de l’Assemblée nationale invite aussi «les chefs religieux et coutumiers et les encourage à poursuivre leurs efforts d’accompagnement de l’Etat et du Président Macky Sall dans la gestion de cette crise». «Dans cet esprit, ils pourraient par exemple prendre l’initiative du report de tous les grands rassemblements religieux annuels ou ponctuels», suggère le bureau de l’institution parlementaire.