C’est une histoire incroyable : les journalistes du quotidien Rewmi ont été condamnés en première instance pour diffamation et complicité de ce chef à 6 mois assortis de sursis et à payer la somme de 5 millions en guise de dommages et intérêts à la partie civile Moussa Kadem Charara. Dubitatifs sur cette décision, Assane Samb et Cheikh Moussa Sarr ont interjeté appel en soutenant qu’ils ont «fait de manière professionnelle leur travail». Selon Cheikh Moussa, auteur de l’article incriminé, les faits qui leur sont reprochés se sont déroulés lors d’une audience publique au Palais de justice de Dakar. «Je n’ai fait que mon travail, c’est à dire faire un compte rendu. Et j’ai été surpris de voir qu’il a porté plainte contre moi», a-t-il soutenu devant la Cour d’appel.

Abondant dans le même sens, Assane Samb, répondant en sa qualité de directeur de Publi­cation pour diffamation, déclare : «On nous reproche d’avoir relaté des faits qui se sont passés en audience publique. Et pour son dossier, il s’agissait d’une escroquerie. Alors que ceci est un droit fondamental.» Evidemment, car toutes les audiences sont publiques. Mais, ce n’est pas l’avis de la partie civile. «Je ne parle pas du charlatanisme mais du fait qu’ils m’ont clairement identifié dans l’article. Ils ont parlé du charlatanisme, de ma vie. Ils m’ont indexé en soutenant que je faisais le tour des bars, ils ont parlé de mon divorce et ils m’ont cité nommément. Dans le procès-verbal, il est fait état que j’étais en instance de divorce. Cette histoire n’a aucune valeur aux yeux des Séné­galais. Le compte rendu n’est pas fidèle aux débats et c’était de mauvaise foi», a-t-il expliqué.

L’avocat de la défense trouve quant à lui que ses clients ont été condamnés injustement à 6 mois assortis de sursis. «C’est un article qui relate un événement ou des faits. Il suffit de lire le jugement pour voir que les propos ont été mis entre guillemets, ce qui signifie qu’il n’a fait que reprendre des propos. Je sollicite de les relaxer», a-t-il plaidé.

L’Avocat général estime aussi que c’est suite à la parution d’un article dans le quotidien Rewmi qu’ils ont été poursuivis. «Pourtant ils n’ont fait que relater des choses qui se sont déroulées en audience publique», a-t-il ajouté. «Je pense qu’il n’y a rien à leur reprocher. Ils n’ont fait que leur travail. Voyant que la décision de première instance est injuste, il faudrait les relaxer», a-t-il requis.

L’avocat de la partie civile Me Sidy Kanouté n’est pas du même avis que l’Avocat général. «Même si ces propos ont été tenus en audience publique, ils ne sont pas fidèles et il y a une mauvaise foi. Car, on croit que c’est mon client en tant que partie civile qui est jugé alors que tel n’est pas le cas. Le compte rendu enfonce mon client. Alors que les débats portent sur l’escroquerie et non sur un terrain et sur ses problèmes de divorce et ils sont sortis du cadre de l’audience. Parce qu’ils n’ont fait que reproduire le Pv d’enquête et c’est à leurs risques et périls. Et c’est de la diffamation. Et ils ne peuvent pas échapper à la diffamation. Il est aussi question de vie privée et on ne doit pas en parler dans la presse. Ils l’ont traité de «fou d’amour» alors qu’il voulait que son épouse qui avait envie de divorcer revienne à de meilleurs sentiments. C’est un préjudice moral», a-t-il précisé. Il réclame 50 millions F Cfa de dommages. La décision sera rendue le 10 décembre 2019.