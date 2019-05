La demi-finale retour Mamelodi Sundowns-Wac (aller 1-2), prévue ce samedi, s’annonce tendue avec l’accueil assez particulier que les Sud-Africains ont réservé aux Marocains.

Selon les médias marocains, le gardien du Wydad, Reda Tagnaouti, a été arrêté mercredi, pendant presque deux heures par les autorités aéroportuaires de Johannesburg. En cause, une altercation avec un agent d’autorité de l’aéroport de la métropole sud-africaine qui n’a cessé de provoquer le gardien marocain au point de lui faire perdre son sang-froid. Il a fallu l’intervention du chargé d’affaires marocain à Pretoria, Abdelkader Naji, pour obtenir le retrait de la plainte qui allait être déposée par le policier en question, et libérer Tagnaouti, a rapporté Al Massae.

Après cet incident, l’ensemble du groupe s’est déplacé à l’hôtel, avant de procéder à une séance de décrassage pour récupérer de la fraîcheur physique après un voyage qui a duré 19 heures.

Pour éviter toutes les perturbations capables d’affecter le moral des joueurs, l’entraîneur tunisien, Faouzi Benzarti, a demandé une interdiction d’accès à l’aile de l’hôtel où résident les joueurs. Benzarti compte également sur les séances vidéo et particulièrement le visionnage du match aller pour permettre aux joueurs d’éviter les erreurs et mieux cerner la stratégie de jeu de Mamelodi Sundowns.

Par ailleurs, notons que la direction de l’équipe sud-africaine entend attirer le maximum de supporters au stade et mettre la pression sur le Wac. C’est ainsi qu’un nombre de communiqués a été diffusé et dans lesquels elle informe le public local que le match sera précédé de plusieurs concerts donnés par de grands musiciens locaux.

Ces artistes assureront le show dans l’enceinte dès 13 heures. Il s’agit là des chanteurs Kwesta‚ Dr Malinga et Team Mosha et des Dj Maphorisa et Sumbody.

«Nous pouvons marquer ce samedi. Mon seul souci avec le Wydad, c’est sa capacité à inscrire des buts à l’extérieur. J’espère que nous les calmerons», a lancé Pitso Mosimane au Sunday Times au sujet de la rencontre.

Le Sunday Times local informe enfin que l’entrée au Lucas Moripe Stadium sera gratuite pour tous les supporters habillés en jaune (couleur emblématique du club de Pretoria).