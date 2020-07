L’attaquant du Real Madrid Mariano Diaz a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi le club champion d’Espagne, alimentant l’inquiétude alors que son équipe doit affronter Manchester City en huitième de finale retour de Ligue des champions le 7 août en Angleterre. «A la suite des tests de Covid-19 réalisés hier (lundi) individuellement sur notre effectif de l’équipe première de football par les services médicaux du Real Madrid, notre joueur Mariano a été testé positif. Le joueur est en parfaite santé et respecte le protocole sanitaire d’isolement à son domicile», a déclaré le club merengue dans un bref communiqué publié sur son site internet.

«Je vais parfaitement bien grâce à Dieu»

Les joueurs du Real ont bénéficié de quelques jours de congés après la conquête du titre en Liga et l’achèvement de la saison en Espagne le 19 juillet. Une séance d’entraînement était prévue mardi matin à 11h. En raison de l’isolement qui lui est imposé, le joueur hispano-dominicain de 26 ans, ex-attaquant de l’Olympique lyonnais, ne pourra pas être présent lors du duel décisif en C1 face à City dans dix jours. De retour au Real à l’été 2018 après une saison concluante à Lyon (18 buts en Ligue 1), Mariano n’a que peu joué cette saison en raison, à la fois, de la concurrence à son poste et de blessures. L’attaquant n’a ainsi disputé que cinq matchs en Championnat d’Espagne.

Le Championnat d’Espagne a ensuite repris courant juin, avec un protocole sanitaire drastique, et le Real a remporté son 34e titre de champion. Dans une storie Instagram, le joueur a publié un message pour donner de ses nouvelles. «Bonjour tout le monde. J’apprécie beaucoup vos messages de soutien. Je vais parfaitement bien grâce à Dieu. Ma famille et mon entourage sont aussi géniaux. Actuel­lement, je suis confiné à la maison. J‘espère que tout reviendra à la normale et que je serai bientôt avec mes coéquipiers et l’équipe.»

City sans Aguero

C’est officiel, Sergio Aguero est forfait pour le 8e de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola, l’a annoncé ce mardi 28 juillet.

L’attaquant argentin a été opéré du genou gauche, il y a un mois environ, et son retour pour le 7 août est impossible. Sergio Kun Aguero, 32 ans, s’était blessé lors d’un match contre Burnley (5-0) le 22 juin, à l’occasion de la 30e journée de Premier League. Il avait ensuite été opéré le 25 juin.

Pour rappel, les Citizens avaient remporté par 2 à 1 le match aller, le 26 février dernier.