Place aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions Uefa avec des affiches très alléchantes. Intéressons-nous d’abord à celles de ce mardi 18 février 2020.

Atlético de Madrid-Liverpool (18 février)

4e de Liga à 13 points de son voisin le Real, l’Atlético de Madrid a hérité du pire tirage possible, à savoir les Anglais de Liverpool, tenants du titre. Les Reds, qui caracolent en tête de la Premier League avec 25 points d’avance sur leur dauphin Manchester City, voyageront en Espagne l’esprit libre, avec l’ambition d’avancer vers une 3e finale de C1 consécutive. Invaincus en championnat cette saison et champions du monde des clubs, rien ne leur résiste même si en phase de poules, ils se sont inclinés sur la pelouse de Naples. Pronostic : Liverpool.

Dortmund-Paris St-Germain (18 février)

Achraf Hakimi et les siens auront fort à faire face à l’armada offensive du Paris Saint-Germain, composée notamment de Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria et Mauro Icardi, sans oublier Edinson Cavani, meilleur buteur historique du club (199). Le week-end dernier, les Parisiens, qui dominent largement la Ligue 1 avec 10 points d’avance sur Marseille, se sont offert une remontada après avoir été menés 3-0 à Amiens (score final 4-4), alors que les Borussen ont pulvérisé Francfort (4-0), avec un doublé de Hakimi. Le Marocain est l’homme providentiel des Allemands en C1 avec 4 buts en phase de poules. Pronostic : Psg.

Notons que demain mercredi on aura Atalanta de Bergame-Valence et Tottenham-Rb Leipzig. En attendant la suite calée pour la semaine prochaine.

Pour rappel, la finale, quant à elle, aura lieu le 30 mai au stade olympique Atatürk d’Istanbul en Turquie.