Une demi-finale de Ligue des Champions avec de nombreux grands joueurs se jouera mercredi au Camp Nou entre le Fc Barcelone et Liverpool, une demi-finale pour une place précieuse pour la finale du Wanda Metropolitano.

Pour remporter cette belle coupe dont rêve Leo Messi jour et nuit, le Barça doit rester concentré, et ne pas reproduire les mêmes erreurs que la saison passée contre la Roma. Et ce ne sera pas facile, car les joueurs de Klopp sont en grande forme, et ont un joueur remonté à bloc : Virgil Van Dijk.

Considéré comme le meilleur défenseur central cette année en Europe, le joueur néerlandais a été sacré dimanche nuit Meilleur Joueur de la saison de Premier League par la Pfa (Association des joueurs professionnels), succédant à son coéquipier Mohamed Salah.

Van Dijk entre aujourd’hui dans le Top 3 des défenseurs que tous les grands clubs rêveraient de pouvoir recruter, et sera le rempart principal pour empêcher un gros problème d’atteindre les cages de Alisson : Lionel Messi.

Car la star argentine est un génie du football, et personne ne semble capable de l’arrêter cette saison, en championnat comme en Ligue des Champions. Sa technique est incroyable, sa précision légendaire et son esprit ne semblent vivre que pour le football.

Un génie du football qui cherchera à dépasser la muraille néerlandaise des Reds, une muraille qui impose avec son physique impressionnant, si on sait que Van Dijk est le roi des un contre un, sans parler de son excellent jeu aérien.

Messi a été le calvaire de défenseurs renommés comme Sergio Ramos ou Jerome Boateng, et tout le monde sait que lorsqu’il est dans un grand soir, il est presque impossible de l’arrêter.

Vous l’aurez compris, la bataille entre Messi et Van Dijk, sera l’une de celles, si ce n’est la plus grande, que tout le monde attendra de voir mercredi soir sur le terrain du Camp Nou. On en salive déjà !

Avec Goal