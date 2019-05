Alors qu’il était entré en jeu à la 79e minute de la demi-finale aller de C1 contre Barcelone (3-0), Roberto Firmino sera absent à Anfield contre les Catalans ce mardi, pour la manche retour. C’est son entraîneur, Jürgen Klopp, qui l’a annoncé samedi soir, à l’issue de la victoire des Reds contre Newcastle (3-2). Justement, une rencontre à laquelle n’a pas participé Firmino finalement qui sera aussi absent contre l’équipe de Messi. «Il ne sera pas prêt pour mardi, pour le reste de la saison, on verra.»

Cela constitue une très mauvaise nouvelle pour le club anglais, qui aura plus que besoin de ses atouts offensifs pour remonter le gap de trois buts concédé lors du match aller. En plus du Brésilien, un autre attaquant pourrait manquer la rencontre : Mohamed Salah.

En effet, l’attaquant égyptien est sorti sur blessure lors de la victoire des Reds sur Newcastle ce samedi dans le cadre de la 37e journée de Premier League (3-2). Sonné après un choc avec le gardien des Magpies, Dubravka, le buteur des Reds a quitté le terrain sur une civière (73e).

Présent en conférence de presse, son entraîneur a cependant donné des nouvelles plutôt rassurantes. «Ce que j’ai entendu, c’est qu’il a reçu la hanche du gardien sur la tête. Il s’est alors retrouvé au sol et le médecin a dû prendre une décision, et celle-ci était qu’il devait quitter le terrain. (…) Quand il est rentré, il s’est assis dans le vestiaire pour regarder le match à la télévision. Donc il allait bien, mais nous devons bien sûr attendre», a expliqué Jürgen Klopp qui n’a pas précisé si l’international égyptien jouera mardi contre le Fc Barcelone.

Barça : Ousmane Dembélé forfait

L’ailier français Ousmane Dembélé, sorti samedi à Vigo (0-2), souffre d’une blessure musculaire à une cuisse, a confirmé dimanche le Fc Barcelone en précisant que le joueur était «indisponible», ce qui suggère qu’il sera forfait pour le choc européen mardi à Liverpool.

«Les examens menés ce matin (dimanche) ont confirmé que Ousmane Dembélé souffre d’une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite», a écrit le Barça dans un communiqué. «Le joueur est indisponible et sa disponibilité dépendra de son évolution», a ajouté le club catalan. Mais selon Ernesto Valverde, cette blessure de Dembélé l’écarterait du groupe pour la demi-finale retour de Ligue des Champions mardi à Anfield.