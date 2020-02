Liverpool retrouve ce week-end les terrains de Premier League, mais les pensionnaires d’Anfield ne perdent pas de vue le match retour qui se disputera dans quelques jours en Angleterre, après s’être incliné au Wanda Metropolitano mardi dernier (0-1).

Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds, a évoqué ce vendredi le duel qui attend ses hommes face à ceux de Diego Pablo Simeone le 11 mars prochain. «C’est un peu bizarre. Nous avons perdu le match aller face à l’Atlético. Et il n’y a rien de positif à retenir, mais ce match reste important, car il nous sert à quelque chose. On le prend comme une défaite.»

Le manager de Liverpool reste néanmoins confiant et souhaite passer outre. Klopp pense pouvoir vivre une nouvelle soirée européenne magique à Anfield. «Je ne pense pas que la qualification est inenvisageable. Nous partons avec une défaite et la différence est énorme. C’est comme passer du jour à la nuit», a expliqué Klopp.

Henderson out trois semaines

Notons que le club enregistre quelques coups durs avec des blessures qui pourraient lui être fatales en Ligue des champions. En effet, le patron de Liverpool a confirmé un coup dur avec Henderson qui fait face à environ trois semaines de repos en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le capitaine des Reds est sorti lors des dernières minutes de la défaite 1-0 de Liverpool face à l’Atletico Madrid lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et après avoir été évalué par l’équipe médicale du club, le milieu de terrain a été exclu pour plusieurs matchs. Klopp a également confirmé qu’il n’avait aucun autre problème de blessure et a laissé entendre qu’il pourrait faire tourner son équipe pour la visite de West Ham alors que le patron de Liverpool cherche à garder ses joueurs au frais pour le retour contre les Espagnols en Ligue des champions.