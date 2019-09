Un arbitre malien a été désigné par la Confédération africaine de football (Caf) pour diriger le match Zamalek-Génération Foot, comptant pour la manche retour (28 septembre 2019) des préliminaires de la Ligue des Champions.

Une décision qui n’est pas du goût des dirigeants du club sénégalais qui ont automatiquement récusé ce juge malien qu’ils connaissent bien, révèle Talla Fall, directeur de Commu­ni­cation du club au micro de iGfm.

Car selon eux, ce dernier les avait pénalisés lors du match contre Rs Berkane en Coupe de la Caf, il y a un an. Après avoir remporté le match aller à Thiès (2-1) et vu l’enjeu du match retour, ils ont donc décidé d’alerter. Surtout qu’un bon résultat au Caire permettrait à Génération Foot d’intégrer la phase de poules pour la première fois.

Talla Fall a souligné avoir saisi la Caf via la Fédération sénégalaise de football. En attendant la réponse de l’instance continentale à leur demande.

Faut noter que concernant les récusations, la Caf n’est pas tenue de donner un avis favorable à la partie plaignante mais un tel acte posé peut faire réfléchir l’instance continentale surtout qu’il y a eu un précédent comme l’a souligné le directeur de Communication de Généra­tion Foot qui s’étonne qu’on ait encore choisi encore cet arbitre malien pour officier un match d’une équipe sénégalaise.

Pour rappel, lors de la manche aller, les Académiciens ont raté le coche en ne s’imposant que par 2 buts à 1 après avoir mené 2-0. Un but encaissé suite à une erreur du portier sénégalais et qui pourrait compliquer leur tâche en terre égyptienne. Auteur d’un doublé, l’avant-centre des champions du Sénégal, Mame Limamoulaye Guèye, a encore une belle carte à jouer dans une semaine au Caire.

hdiandy@lequotidien.sn