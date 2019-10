Suite à une réunion du Comité d’organisation des compétitions interclubs de la Caf, tenue ce mardi au Caire, il a été décidé que le match de Ligue des Cham­pions entre Zamalek (Egypte) et Génération Foot (Sénégal) sera joué le jeudi 24 octobre 2019 au Caire à 20h 00 heure locale.

Evidemment, la réaction sénégalaise était très attendue après la menace du président de Génération Foot de ne pas jouer si la Caf décidait de reprogrammer la rencontre.

Finalement les dirigeants sénégalais et après concertation avec leurs avocats, ont décidé de jouer et de ne pas poursuivre l’instance continentale devant le Tas, a révélé à la Rfm le chargé de communication, Talla Fall.

Notons que la Caf a pris la décision de prendre en charge le voyage au Caire des champions du Sénégal.

Hier, la Caf a effectué le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le vainqueur de Zamalek-Géné­ra­tion Foot sera logé dans le groupe A avec Primeiro de Agosto, Tp Mazembe et les Zambiens de Zesco United. Les autres poules, Groupe B : Etoile Sahel, Al Hilal, Fc Platinium, Al Ahly. Groupe C : Usm Alger, Mamelodi Sun­downs, Petro Atletico Luanda, Wydad Casablanca. Groupe D : Raja Casablanca, Js Kabilye, As Vita Club, Espérance Tunis