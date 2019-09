Le Napoli reçoit Liverpool dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions. Un double affrontement entre les deux internationaux sénégalais, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, qui avait déjà eu lieu en 2018.

Leurs destins sur la scène ne se sont joués qu’à quelques centimètres la saison passée. Une parade de Alisson Becker sur une frappe à bout portant Arkadiusz Milik, dans les derniers instants de la 6e journée de C1. Plus d’un an après leur dernière confrontation officielle, les Gli Azzurri et les Reds se retrouvent sur la grande scène européenne. Un affrontement qui risque d’être très différent de celui de la saison passée.

Eiminés de la précédente édition de la Ligue des Champions malgré une seule défaite, face à Liverpool de l’international sénégalais, Sadio Mané, le Napoli de l’autre sénégalais, Kalidou Koulibaly, effectue son retour en C1 avec de grandes ambitions. Comme de nombreuses formations majeures en Europe, les Napolitains ont misé sur plusieurs joueurs dans le secteur offensif.

Liverpool, la fin de la disette

Après un sacre majeur qui met fin 14 années sans le moindre titre majeur, Liverpool aborde cette nouvelle édition de la Ligue des Champions avec un solide statut de favori. Mais malgré un été réussi du côté de Reds, la formation de la Mersey a décidé de conserver la quasi-totalité de ses joueurs, sans acheter de joueurs pour l’équipe première. Une décision à contre-courant, alors que la majorité des équipes engagées en C1 a investi plusieurs millions sur des titulaires ou des joueurs de rotation. «Notre équipe est vraiment forte et nous avons beaucoup investi en elle. Maintenant, nous devons travailler avec. […] On ne peut pas investir constamment. Il semble que seules 4 équipes peuvent le faire : Madrid, Barcelone, Manchester City et le Psg.»

Pour l’instant, les Reds dominent la Premier League. Avec une forte envie de conserver leur couronne européenne dans le stade Atatürk, antre mythique de la finale de Ligue des Champions 2005, face à l’Ac Milan. Avant de rêver d’une troisième finale consécutive en C1, les hommes de Jürgen Klopp devront se défaire de nombreux adversaires sur leur route. Un parcours qui s’annonce compliqué, ce qui ne surprend pas l’entraîneur allemand : «Nous avons autant de chances que les autres équipes d’atteindre la finale, c’est tout. Je ne nous vois pas, nous les équipes anglaises, dominer. Je pense vraiment que de nombreuses équipes ont de bonnes chances», avait déclaré Klopp avant le tirage au sort.

Deux entraîneurs, deux styles

Ces retrouvailles entre les deux clubs sont également l’occasion de voir évoluer deux entraîneurs de grande renommée sur la scène européenne, Jürgen Klopp et Carlo Ancelotti. Une opposition totale de style, entre un Allemand très expressif, adepte de l’humour capable d’exploser lorsque tout ne se passe pas comme prévu, et un Italien calme, assis sur son banc de touche.

Un match qui s’avère déjà important pour la suite de la compétition entre le Gegenpress de l’Allemand, qui cherchera à asphyxier son adversaire, face au jeu de passe et de possession du tacticien italien.

