Le Marocain Redouane Jiyed a été désigné pour diriger le match d’Al Hilal (Soudan) contre Al Ahly (Egypte) qui se joue samedi dans le cadre de la sixième et dernière journée de la Ligue des Champions.

Cette rencontre, qui se joue au Soudan, est capitale dans ce groupe B. Aujourd’hui, Al Ahly est en tête avec 10 points, suivie de l’Etoile du Sahel qui possède 9 points alors qu’Al Hilal est troisième avec 9 points aussi. Quatrième, le Fc Platinum est déjà éliminé.

Les Soudanais ont fermement critiqué cette nomination de Jiyed via un communiqué : «Le comité d’Al Hilal est virulemment opposé à la désignation par la Caf de l’arbitre Redouane Jiyed pour cette rencontre. Nous déplorons le fait que la Confédération ait insisté pour choisir cet arbitre de manière inexplicable. Ce choix est une atteinte à l’égalité des chances et nous avons témoigné notre position à la Caf.»

La Confédération n’a pas encore réagi à ce communiqué publié lundi par le club soudanais. A 40 ans, Jiyed a déjà arbitré 2 matchs d’Al Hilal en compétitions africaines. Mais c’est le second qui date du 11 avril dernier, en 8es de finale de la Coupe de la Caf, contre l’Etoile du Sahel, qui fait tache. En effet, Al Hilal avait alors perdu 1-2. Le Marocain avait été vivement pointé du doigt après cette rencontre. De plus, le Secrétaire général d’Al Hilal prétend que son équipe «souffre toujours avec les arbitres nord-africains».