En match retour du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, Génération Foot a battu Lprc Oilers du Liberia ce samedi, au stade Lat Dior de Thiès, par 3 buts à 0. Au second tour, les Académiciens seront opposés au Zamalek d’Egypte en septembre.

L’équipe de Génération Foot a assuré sa qualification au second tour des éliminatoires de la Ligue africaine des champions, après sa large victoire (3-0) sur Lprc Oilers du Liberia, samedi, au stade Lat Dior de Thiès. Battue à l’aller sur la plus petite des marques (0-1), l’équipe de Déni Biram Ndao a vite pris les choses en main en ouvrant le score dès la 16e mn. En effet, sur un coup franc frappé par Khadim Diaw, Mame Limamoulaye Guèye ouvre le score de la tête (1-0). Les compteurs remis à zéro, l’équipe de Génération Foot se libère et s’offre plusieurs opportunités de doubler la mise. C’est le cas à la 40e mn. Sur un centre de Malick Mbaye, Jean Louis Barthélemy Diouf rate son plat du pied. Peu avant la pause, Limamoulaye Guèye récupère une balle et sert idéalement Malick Mbaye qui bute sur Prince, le portier libérien. Naturellement, à la pause le score sera d’un but à zéro (1-0).

Certainement secoués dans les vestiaires par leur entraîneur, les joueurs de Déni poussent et parviennent finalement à doubler la mise à la 60e mn grâce à Cherif Bayo. Les Grenats consolident leur domination et scellent définitivement le sort de cette rencontre à la 76e mn par Youssou Diagne, face à une formation libérienne qui aura eu du mal à suivre le rythme imposé par le champion du Sénégal en titre. «Le match n’a pas été facile, mais nous ne l’avons pas trop senti parce qu’il y avait une bonne préparation. Nous avons joué des matchs amicaux avec la sélection locale. Cela nous a beaucoup aidés. Avec le manque de réussite de nos attaquants, nous avons eu un petit moment de frayeur derrière, mais nous savions qu’ils allaient mettre des buts», dira le capitaine Djibril Thialaw Fall. Avant d’aborder le prochain tour, souligne-t-il, «des leçons vont être tirées sur les échecs répétitifs en Ligue des champions. Nous allons continuer d’apprendre. Nous sommes une équipe jeune qui change chaque année, mais nous allons essayer de nous adapter». Le prochain défi s’annonce difficile face au Zamalek du Caire, en septembre. Un des plus grands clubs du continent qui a étrillé Dekedaha Fc de la Somalie (6-0), après la correction au match aller (7-0).

nfniang@lequotidien.sn