Pour le compte de la manche aller du deuxième et dernier tour des préliminaires de la Ligue africaine des Champions, Génération Foot a battu le Zamalek d’Egypte, ce samedi, au stade Lat Dior de Thiès, par 2 buts à 1. Les «Grenats» ont ainsi respecté le défi de jouer sans complexe.

L’équipe de Déni Biram Ndao a joué sans complexe, ce samedi, lors de la manche aller comptant pour le dernier tour des préliminaires de la Ligue des Champions (Ldc) 2019/2020 de la Caf, contre le Zamalek. Un doublé de Mame Limamoulaye Guèye (8e et 67emn) a permis à Génération Foot (Gf) de venir à bout de l’équipe égyptienne dans un match âprement disputé. Les Académiciens, pourtant bougés dans les premières minutes de jeu par un bon bloc égyptien plus entreprenant et plus dangereux dans le monopole du ballon, ont surpris leurs adversaires en ouvrant le score sur une superbe action digne d’une académie de foot. Un but marqué à la 10emn par l’avant-centre Mame Limamoulaye Guèye.

C’est d’ailleurs sur ce score (1-0) que les protégés de Djiby Fall vont regagner les vestiaires.

A la reprise, les Egyptiens blessés dans leur orgueil, reviennent avec de meilleures intentions et campent dans la défense sénégalaise obligeant les partenaires de Djibril Thialaw Diaw à procéder par contre. Mame Limamoulaye en profite, suite à une perte de balle égyptienne, pour doubler la mise (2-0) à la 67emn.

Le Zamalek est assommé. Mais le quintuple champion d’Afrique ne lâche pas le morceau. Sur un corner bien botté à la 74emn, la tête de Mostafa Mouhamed ne laisse aucune chance au portier sénégalais, Mohamed Niaré, pourtant excellent tout au long de la partie. 2 à 1, c’est le score final. La manche retour prévue dans deux semaines au Caire s’annonce déjà palpitante.

