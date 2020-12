A 24h de son match de Ligue des Champions contre le Raja de Casablanca, l’équipe de Teungueth Fc a eu la visite de la Ligue Pro.

Teungueth Fc reçoit le Raja de Casablanca cet après-midi (17h) au stade Lat Dior, pour le compte de la phase aller du 2e tour des préliminaires de la Ligue africaine des Champions. A cette occasion, la Ligue Pro a rendu visite hier à Thiès aux hommes de Youssouph Dabo.

Conduite par son président Saër Seck, la délégation a adressé des mots d’encouragement et de motivation à l’équipe, au staff et au président du club, à la veille de cet important match aller contre l’ogre marocain et qui sera joué à huis clos.

En tout cas côté sénégalais, «on ne compte pas aller en victime expiatoire contre le Raja», dixit le président du club, Babacar Ndiaye. Qui reconnaît cependant la qualité de l’équipe marocaine. «Le Raja, c’est le top 10 africain. C’est un autre niveau. Le Raja, en termes de logistique, c’est un autre niveau mais ce sera du onze contre onze joueurs. Entre le Sénégal et le Maghreb, c’est l’organisation et la logistique. Ils peuvent vous déstabiliser sur le terrain. Mais il faudra rester serein et ne pas aller en victime expiatoire. Il faudra faire un bon match, donner tout sur le terrain», avertit le président Babacar Ndiaye. Selon lui, «le plus important est que l’on soit prêt le jour J».

Le premier succès contre l’équipe de Gambian Armed Forces, en préliminaires de Ligue africaine des Champions, devrait booster les Rufisquois. Qui pour leur première participation, ont réussi à accéder au second tour en sortant victorieuse de la double confrontation.

Quid de l’équipe du Raja ? Ils ont débarqué hier matin avant de fouler la pelouse du stade Lat Dior dans l’après-midi pour leur première et dernière séance d’avant-match.

Des Marocains bien en jambes pour avoir joué cinq matchs ; contrairement à leurs adversaires ayant jusque-là tâté les pelouses par deux fois seulement. Du coup, le critère compétitivité penche forcément du côté des visiteurs restés à l’heure actuelle invaincus en championnat marocain.

Il s’agira ainsi pour le Teungueth Fc, qui joue pour une qualification historique, de faire autant qu’Ismaily ou mieux encore même face au Raja qui traîne des lacunes défensives au constat de ses dernières sorties.