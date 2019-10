Après un imbroglio finalement décanté par la Caf, Génération Foot est éliminée de la Ligue des Champions suite à son revers (0-1) hier au match retour face au Zamalek (aller 2-1). Pourtant il y avait de la place pour les Sénégalais de décrocher un exploit au Caire

Le feuilleton Zamalek-Génération Foot a rendu son verdict ce jeudi au stade Al-Salam. Les Grenats, qui avaient remporté la première manche à domicile (2-1), n’ont pas réussi à garder leur avantage et se sont inclinés au Caire sans pour autant faire trembler les filets égyptiens (1-0). Ce qui est synonyme d’une élimination en Ligue des Champions. Malgré ce succès à l’aller, Génération Foot n’a pas réussi à arracher son billet pour la phase de groupes de la Ligue africaine des Champions.

Après avoir été menés 1 à 0 en première période sur un but de Mostafa Mohamed à la 19e minute de jeu, les Grenats ont résisté mais ont livré une deuxième mi-temps prudente alors qu’il y avait de la place pour aller décrocher l’exploit face à une équipe égyptienne loin de respirer la confiance.

Mais il fallait pour les Sénégalais plus de courage et d’audace pour bousculer le Zamalek. Surtout que ces derniers ont appuyé sur l’accélérateur en toute fin de match même s’ils ont manqué un penalty.

Malgré les occasions dans les derniers instants, Djiby Fall et ses poulains n’ont pas pu mettre à terre les Egyptiens et sont éliminés. Zamalek va donc disputer la plus prestigieuse des coupes africaines de clubs, la Ligue des Champions africaine. Tandis que le Génération Foot va se relancer avec le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Le club de Deni affrontera Esae du Bénin pour tenter d’accéder à la phase de groupes de la Coupe de la Confédération.

Les Egyptiens vont ainsi jouer dans la Poule A, avec Primeiro de Agosto (Angola), Tp Mazembe (Rd Congo) et Zesco United.

hdiandy@lequotidien.sn