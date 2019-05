Le bonheur de Thione Seck serait-il en train de faire le malheur de la Justice sénégalaise ? En tout cas, à part l’artiste et ses avocats, on n’a encore entendu personne se féliciter du dénouement qui lui a permis d’échapper à la justice. Au contraire, les partisans de Khalifa Sall sont montés au créneau, à juste titre, pour crier au déni de justice pour leur champion. Et le pauvre Ngaka Blindé, dont les droits les plus élémentaires ont été bafoués pour des violations beaucoup moins importantes ? Pas étonnant dans ces conditions que le Bâtonnier de l’Ordre ait fait une sortie aussi virulente contre tous les acteurs de la Justice.