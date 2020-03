Le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal n’a pas voulu rester indifférent à l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le pays. Cette structure, par le biais d’un communiqué, «appelle les citoyens sénégalais à une mobilisation générale pour arrêter l’épidémie par le respect scrupuleux des mesures d’hygiène dans les lieux de culte et les grands rassemblements qui se profilent dans les prochaines semaines». «Il est désormais établi que le lavage des mains, la limitation des contacts physiques et le port du masque sont des moyens à notre portée pour arrêter la diffusion de l’épidémie dans notre pays. Le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal exhorte les disciples de toutes confessions et obédiences à adopter systématiquement ces bonnes pratiques pour le bien de tous et chacun», souligne la structure.

Le Cadre ne manque pas d’avertir que «le pic de l’épidémie pourrait advenir très rapidement si les mesures de prévention ne sont pas rigoureusement appliquées». Et la structure de faire savoir que «le laxisme et l’indiscipline qui caractérisent souvent nos comportements, malgré la place qu’occupe la foi dans nos imaginaires et notre vie quotidienne, auraient un effet multiplicateur qui serait catastrophique».

Il termine par des encouragements adressés aux «autorités politiques et religieuses à collaborer dans la clairvoyance et la responsabilité dans la définition et la mise en œuvre de stratégies prenant en compte l’évolution de l’épidémie et sa dangerosité».