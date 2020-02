L’humilité, dans mon entendement, n’est rien d’autre que connaître et reconnaître sa place. Elle consiste à ne pas se pendre au sérieux et à garder le recul par rapport à sa propre intelligence.

A travers ces lignes, je voudrais m’adresser à la Miss Thiès d’abord pour la féliciter pour sa participation à l’élection Miss Sénégal 2020 et ensuite l’interpeller suite à sa sortie inélégante et inappropriée.

Le machiavélisme n’est pas une performance.

En quoi pensez-vous être meilleure que toutes les autres candidates ?

Vouloir briller peut être légitime, c’est tenter de minimiser les autres qui est discourtois.

Il faut savoir accepter ce que le créateur nous donne, mais aussi ce qu’il nous retire et l’endurer de la plus belles des manières, c’est un signe de foi.

C’est la charité de l’orgueil de se rapetisser à la hauteur des autres lorsqu’on se croit en somme meilleur.

Rendons grâce à Dieu, ayons l’esprit de dépassement, respectons-nous !

Allah le Tout-Puissant nous rappelle dans le Saint Coran. S’adressant à nous, Il dit : «Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre» (sourate 25, verset 63).

Vous êtes toutes belles, certaines le sont plus, certaines le sont moins, mais c’est cette féminité présente en chacune de vous qui fait que vous êtes si spéciales.

Soyons humble sans relâche;

Soyons digne sans relâche;

Soyons vrai sans relâche;

Que Dieu nous y aide !

Dr Mohamed DIALLO

Président du parti URV