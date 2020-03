La contamination du coronavirus en terre espagnole va à la vitesse de la lumière. Selon un communiqué du consulat général du Sénégal à Madrid, il y a plus de 3 100 cas confirmés et 84 décès liés au coronavirus enregistrés sur tout le territoire espagnol. Suite à cette propagation incontrôlée, le gouvernement espagnol a pris la décision de fermer les établissements d’enseignement et les centres d’hébergement pour personnes âgées et toutes les structures recevant du public. Ainsi, pour réduire les risques de contamination et protéger les Sénégalais établis en Espagne, le consulat général du Sénégal, à travers un communiqué, a décidé de fermer ses portes au public, sauf en cas d’urgence, en attendant l’évolution de la situation. Les autorités sanitaires recommandent aux gens de respecter les consignes. En attendant, un numéro de téléphone est communiqué en cas de contamination suspecte d’un Sénégalais, fait savoir le consulat général.