Qu’est-ce qu’il est puissant corona ! 72 heures de polémique sur une levée de fonds et des menaces de dissolution de Pastef. Et puis, paf ! Le couvre-feu éteint cette flamme qui commençait à se propager dans le milieu politique. Ce petit machin est finalement une grosse machine à broyer les plus grosses informations. On va respirer un peu le temps, le temps de régler les 2 cas : Dakar et Thiès. Sauf que le Covid-19 n’est pas une chauve-souris pour ne chasser que la nuit. Il fonctionne aussi le jour.