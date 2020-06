Initialement prévu le 2 juin dernier, la réouverture des classes d’examen a été reportée à cause de la contamination de 10 enseignants à Ziguinchor. Pour l’heure, si la date de reprise est méconnue, il n’en demeure pas une priorité de l’Etat. A cet effet, le gouvernement se prépare à l’ouverture des écoles et universités du pays. Macky Sall, lors du Conseil des ministres de ce 3 juin, a indiqué « aux ministres en charge de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, la nécessité, d’une part, de définir les modalités de redémarrage des activités pédagogiques dans les écoles, universités et établissements d’enseignement supérieur publics et, d’autre part, de renforcer l’accompagnement de l’Etat au fonctionnement adéquat des établissements privés ». Selon le document, Le Chef de l’Etat a particulièrement salué l’engagement patriotique exceptionnel des enseignants qui œuvrent, avec exemplarité, à la réussite scolaire des apprenants et à la performance du système éducatif.