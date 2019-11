Le Khalife général des Tidia­nes ne veut plus qu’on l’appelle «Serigne Mbaye». «Que personne ne m’appelle plus Serigne Mbaye. Je m’appelle Serigne Babacar Sy ; et quiconque m’appelle Serigne Mbaye je ne lui répondrai pas», a-t-il déclaré sur un ton humoristique. C’était hier à Tivaouane, à l’occasion de la traditionnelle visite du Pré­sident Macky Sall pour la célébration du Maouloud. Il explique : «Samedi dernier, quelqu’un m’a salué et m’a dit «Mbaye Mbassou». Et je me suis rendu compte que je devais demander aux gens de ne plus m’appeler par mon surnom. Parce que le wolof a l’habitude de détruire les noms.»